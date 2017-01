ARLINGTON, Texas — Le releveur Sam Dyson a évité l’arbitrage salarial après avoir accepté l’offre de 3,52 millions $ US des Rangers du Texas.

Le puissant droitier a présenté une fiche de 3-2 et une moyenne de 2,43 en plus d’inscrire 38 victoires préservées en 73 matchs avec les champions de la section Ouest de la Ligue américaine, la saison dernière. Dyson est devenu le spécialiste de la courte relève après environ un mois à la saison et il a terminé au troisième rang dans la Ligue américaine au chapitre des victoires préservées.

Dyson, âgé de 28 ans, a été repêché par les Blue Jays de Toronto en 2010 et réclamé au ballottage par les Marlins de Miami trois ans plus tard. Les Rangers l’ont obtenu à faveur d’un transfert en 2015.

En carrière, son palmarès s’établit à 11-9 avec une moyenne de 2,93 et 40 victoires préservées.

Les Rangers ont cinq autres joueurs admissibles à l’arbitrage: les releveurs Jake Diekman, Jeremy Jeffress et Tanner Scheppers; le droitier A.J. Griffin; le receveur Robinson Chirinos; et le joueur de champ intérieur Jurickson Profar.