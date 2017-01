WASHINGTON — Bryce Harper et les Nationals de Washington sont arrivés à s’entendre sur un contrat d’un an d’une valeur de 13,625 millions $ US, évitant le processus d’arbitrage.

Les deux parties ont réglé l’affaire le jour même où les joueurs et les équipes devaient dévoiler leurs chiffres avant la séance d’arbitrage.

Harper a touché cinq millions $ la saison dernière, quand il a été ralenti par les blessures et a fait un grand pas en arrière après être devenu le plus jeune joueur par excellence de façon unanime dans l’histoire du baseball en 2015.

Le voltigeur a compilé une moyenne de seulement .243 avec 24 circuits et 86 points produits en 2016, des diminutions importantes (.330, 42 et 99) par rapport à l’année précédente.

À seulement 24 ans, Harper a déjà été sélectionné au sein de l’équipe d’étoiles à quatre reprises et il a été la recrue de l’année dans la Ligue nationale en 2012.