KANSAS CITY, Mo. — Le joueur de premier but étoile Eric Hosmer a accepté l’offre de 12,25 millions $ US pour une saison des Royals de Kansas City, évitant l’arbitrage avec une entente qui pourrait le conduire à l’autonomie.

Le directeur-général Dayton Moore a longtemps été optimiste que les Royals seront en mesure de garder leur vedette locale grâce à une entente à long terme, mais le prix a considérablement augmenté.

Hosmer, âgé de 27 ans, a touché 8,3 millions $ la saison dernière à la deuxième année d’un contrat de 13,9 millions $ qu’il avait accepté pour éviter l’arbitrage en 2015. Il a gagné trois gants d’or et démontré plus de puissance au bâton la saison passée, conservant une moyenne de .266 avec un sommet personnel de 25 circuits et 104 points produits.

Hosmer pourra devenir autonome à la fin de la prochaine saison.