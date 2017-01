BOSTON — L’arrêt-court Xander Bogaerts a accepté un salaire de 4,5 millions $ US et le voltigeur Jackie Bradley fils a accepté un salaire de 3,6 millions $, alors que sept joueurs des Red Sox de Boston ont évité l’arbitrage salarial en signant des nouveaux contrats d’une saison.

Les Red Sox ont aussi trouvé des terrains d’entente avec le joueur d’avant-champ Brock Holt, le receveur Sandy Leon et les lanceurs Joe Kelly, Robbie Ross fils et Tyler Thornburg. Les lanceurs gauchers Fernando Abad et Drew Pomeranz sont les deux seuls joueurs de l’équipe à être encore admissibles à l’arbitrage.

Bogaerts a établi des sommets personnels en 2016 pour les circuits (21), la moyenne de présence sur les sentiers (,356) et la moyenne de puissance (,446).

Pour sa part, Bradley a maintenu une moyenne de ,267 avec 26 circuits et 87 points produits.