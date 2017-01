NEW YORK — Le lanceur droitier Michael Pineda et l’arrêt-court Didi Gregorius font partie des six joueurs qui ont signé des contrats d’une saison avec les Yankees de New York, vendredi, alors que le releveur Dellin Betances est le dernier membre de l’équipe à toujours être admissible à l’arbitrage salarial.

Betances a demandé un salaire de cinq millions $ US, tandis que les Yankees lui offrent trois millions $. Betances a touché 507 500 $ la saison dernière, le salaire minimum du Baseball majeur. Il sera admissible à l’autonomie après la campagne 2019.

Pineda a signé un contrat de 7,4 millions $ et Gregorius a accepté un salaire de 5,1 millions $. Les Yankees ont aussi trouvé des terrains d’entente avec le droitier Adam Warren, le gaucher Tommy Layne, le voltigeur Aaron Hicks et le receveur Austin Romine.