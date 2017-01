BALTIMORE — Le joueur d’avant-champ étoile Manny Machado et le releveur numéro un Zach Britton ont reçu d’importantes augmentations de salaire alors qu’ils ont signé de nouveaux contrats d’une saison et de plus de 11 millions $ US avec les Orioles de Baltimore, vendredi.

Le lanceur partant Chris Tillman a aussi accepté un contrat de 10,05 millions $ US avec les Orioles, alors que les trois joueurs ont évité l’arbitrage salarial.

Âgé de 24 ans, Machado touchera 11,5 millions $. Il avait reçu un salaire de 5,05 millions $ la saison dernière quand il a établi des sommets personnels avec 37 circuits, 96 points produits et une moyenne de ,294. Il a effectué 114 départs au troisième but et 43 à l’arrêt-court.

Âgé de 29 ans, Britton touchera 11,4 millions $. Il avait reçu un salaire de 6,9 millions $ la saison dernière quand il a été 47-en-47 lors de situations de sauvetage, avec une moyenne de 0,54. Il a terminé au quatrième rang du scrutin pour l’obtention du trophée Cy Young.

Machado et Britton seront admissibles à l’autonomie complète après la saison 2018.

Tillman a été l’as partant des Orioles et il a compilé un dossier de 16-6.