NEW YORK — Le releveur étoile Jeurys Familia a reçu une augmentation de salaire importante de la part des Mets de New York, vendredi, alors qu’il attend toujours de savoir s’il sera suspendu par le Baseball majeur en vertu de la politique contre la violence domestique du circuit.

Familia touchera 7 425 000 $ US en 2017, après avoir reçu un salaire de 4,1 millions $ la saison dernière.

Les lanceurs partants Matt Harvey et Jacob deGrom, qui n’ont pas terminé la campagne puisqu’ils ont dû être opérés, ont aussi signé des contrats d’une saison et évité l’arbitrage salarial. Harvey touchera 5 125 000 $, tandis que deGrom verra son salaire passer de 607 000 $ à 4,05 millions $.

De plus, le receveur Travis d’Arnaud et les releveurs Addison Reed et Josh Edgin ont aussi trouvé des terrains d’entente avec les Mets.

Âgé de 27 ans, Familia a dominé les Ligues majeures et a établi un record d’équipe avec 51 sauvetages en 2016.

Le mois dernier, un juge a rejeté des accusations de violence domestique contre Familia après que l’épouse du releveur eut déclaré à un procureur que son mari ne l’avait pas blessée. Le Baseball majeur a toutefois noté que son enquête était toujours en cours.