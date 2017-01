SUNRISE, Fla. — John Tavares a inscrit trois buts pour réussir le sixième tour du chapeau de sa carrière et les Islanders de New York ont mis fin à une série de trois revers en battant les Panthers de la Floride 5-2, vendredi.

Nick Leddy a récolté un but et deux aides et Jason Chimera a aussi touché la cible pour les Islanders. Thomas Greiss a repoussé 26 lancers.

Vincent Trocheck a amassé un but et une aide pour les Panthers. Reilly Smith a été l’autre buteur de l’équipe, tandis que Keith Yandle a récolté deux aides. Roberto Luongo a effectué 37 arrêts.

Le deuxième but de Tavares offrait une avance de 4-2 aux Islanders après 7:50 de jeu en troisième période. Il s’agissait aussi de son 500e point en carrière dans la LNH.

Tavares a ensuite complété son tour du chapeau en marquant dans un filet désert avec 1:44 à écouler au cadran.