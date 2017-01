ALTENMARKT-ZAUCHENSEE, Autriche — Ce qui devait être le retour en piste de Lindsey Vonn attendra au moins un jour, la neige abondante ayant mené à l’annulation d’une descente prévue samedi, à la Coupe du monde de ski alpin.

La descente a été remise à dimanche. Une épreuve combinée était aussi à l’horaire ce jour-là, mais on l’a annulée.

Quadruple championne du classement général, Vonn planifiait reprendre ses activités samedi, comme Julia Mancuso. Les Américaines ont passé beaucoup de temps à l’écart à cause de blessures.

Le programme de samedi a initialement été reporté d’une heure, mais les conditions n’ont pas vraiment changé. Lourde, la chute de neige aurait aussi nui à la visibilité des skieuses.

Le mauvais temps empêche les athlètes de s’entraîner depuis deux jours.

L’épreuve d’Altenmarkt est affectée par la météo pour une deuxième année de suite. L’an dernier, la descente a été présentée sur un parcours raccourci et avec une formule deux courses. Vonn a été la gagnante.

Si on devait aussi faire une croix sur dimanche, le retour de Vonn et Mancuso serait prévu pour Garmisch-Partenkirchen, en Allemagne. On doit y tenir une descente et un super-G le week-end prochain.

Il y aura une épreuve de vitesse de plus avant les Mondiaux du mois prochain. Elle aura lieu à Cortina d’Ampezzo en Italie, les 28 et 29 janvier.