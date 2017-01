SYDNEY, Australie — Gilles Muller, du Luxembourg, a eu raison du Britannique Daniel Evans 7-6 (5) et 6-2 en finale à Sydney, samedi.

Il met ainsi la main sur le premier titre de sa carrière, à 33 ans. Il en était à sa sixième finale. Muller a disputé un premier match ultime en 2004.

Classé 34e au début du tournoi, il était le plus haut classé à ne pas avoir soulevé de trophée.

Muller a reçu le précieux objet des mains de la légende Rod Laver, samedi.

Le triomphe de Muller a été particulièrement savoureux car il a pu le vivre devant sa femme Alessia et leurs garçons de 4 ans et 5 ans, Nils et Lenny.

Sa victoire lui rapporte aussi 78 000 $ et une place dans le top 30, probablement 28e.