SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Anthony Camara a obtenu un but et une mention d’assistance et les IceCaps de Saint-Jean ont vengé un revers subi aux mains du Wolf Pack de Hartford en l’emportant 4-2, samedi soir.

Récemment mis sous contrat par les IceCaps, Camara a inscrit son deuxième but de la campagne, en fin de troisième période, et il a préparé le premier filet de la saison d’Alexandre Ranger, au début du troisième engagement. Il a amassé trois points en autant de parties avec la troupe de Sylvain Lefebvre.

Max Friberg a ouvert la marque pour les IceCaps, au premier vingt, et David Broll a également fait bouger les cordages en troisième période, lors d’un avantage numérique. Le défenseur Tom Parisi a complété la rencontre avec deux mentions d’aide.

Yann Danis a pour sa part repoussé 24 rondelles et il est devenu le 14e gardien de l’histoire de la Ligue américaine de hockey à atteindre le plateau des 200 victoires en carrière. Le légendaire Johnny Bower est le meneur de la LAH à ce chapitre avec 359 victoires.

Steven Kampfer et Nicklas Jensen, avec son 18e but de la saison, ont répliqué pour le Wolf Pack, qui avait vaincu les IceCaps 2-1 en prolongation, vendredi. Brandon Halverson a bloqué 30 de 34 lancers dirigés vers lui.

Les IceCaps reprendront le collier mardi soir, lorsque les Comets de Utica leur rendront visite.