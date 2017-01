SUNRISE, Fla. — Jaromir Jagr a enfilé l’aiguille en début de troisième période, aidant les Panthers de la Floride à vaincre les Blue Jackets de Columbus 4-3, samedi soir.

Shawn Thornton, Vincent Trocheck et Jonathan Marchessault ont aussi inscrit un but pour les Panthers. Trocheck a ajouté une aide alors qu’Aaron Ekblad, Jason Demers et Jakub Kindl ont préparé des buts des siens. James Reimer a réalisé 30 arrêts.

Alors que les Panthers menaient 3-2, Jagr a poussé une rondelle libre derrière Joonas Korpisalo pour marquer son huitième but de la saison, à 1:27 du troisième vingt.

Boone Jenner, Scott Hartnell et Cam Atkinson ont fait bouger les cordages pour les Blue Jackets. Seth Jones s’est fait complice de deux réussites de sa troupe.

Korpisalo, qui disputait un deuxième match consécutif en remplacement du partant Sergei Bobrovsky, a bloqué 28 tirs.