ADELAIDE, Australie — L’Australien Caleb Ewan a remporté le critérium en prélude au Tour Down Under pour la deuxième année consécutive et il portera le maillot ocre de meneur lors de la première étape de la première compétition du circuit mondial de l’UCI.

Ewan, qui fait partie de l’équipe australienne Orica-Scott, fut aussi le vainqueur de la Classique People’s Choice et s’est révélé tout simplement trop fort lors du sprint final de cette étape de 50,6 km comprenant 22 boucles de 2,3 km dans les rues du centre-ville d’Adelaïde.

Il a repoussé les attaques de l’Irlandais Sam Bennett et du Slovaque Peter Sagan, qui font partie de l’équipe allemande BORA-Hansgrohe.

Le jeune espoir australien Ben O’Connor a mené la course jusqu’au 19e tour, lorsque l’équipe britannique Sky et la formation suisse Katusha-Alpecin se sont hissées en tête de peloton, afin de positionner leurs coureurs en prévision du sprint final.

Sagan a ensuite pris les commandes à compter du 21e tour, et il semblait être le favori pour l’emporter jusqu’à ce que Ewan ne largue ses adversaires.

Le cycliste de la formation Cannondale-Drapac, Michael Woods, d’Ottawa, a terminé 63e à 34 secondes d’Ewan.

La course de dimanche ne comptait pas au classement du Tour Down Under, qui se mettra en branle mardi avec la première des six étapes, un parcours de 145 km entre Unley, en banlieue d’Adelaïde, et Lyndoch, un village de la célèbre vallée de Barossa.

Les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal, qui seront présentés respectivement les 8 et 10 septembre 2017, font partie du calendrier du circuit mondial de l’UCI.