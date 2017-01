ALTENMARKT-ZAUCHENSEE, Autriche — L’Autrichienne Christine Scheyer a surpris les favorites et gagné la descente à la Coupe du monde de ski alpin d’Altenmarkt-Zauchensee dimanche.

Scheyer, dont le meilleur résultat précédent était une neuvième place en descente le mois dernier à Val d’Isère, a battu Tina Weirather, du Liechtenstein, par 0,39 seconde. L’Américaine Jacqueline Wiles s’est emparée du bronze à 0,54 seconde de la gagnante, signant du même coup son premier podium en carrière.

Lindsey Vonn, qui participait sa première course en près de 11 mois, fut incapable d’exploser hors du portillon de départ. L’Américaine accusait déjà plus d’une demi-seconde de retard sur la meneuse lors du premier chrono intermédiaire, et elle a complété la distance en 13e place avec un déficit de 1,54 seconde sur l’Autrichienne.

Valérie Grenier, de Mont-Tremblant, a abouti en 29e position à 2,36 secondes de Scheyer.

Sa compatriote, Candace Crawford, a terminé en 51e et dernière position.

Vonn, la quadruple détentrice du gros globe de cristal qui détient le record chez les dames avec 76 victoires, soignait une blessure à un genou et une fracture à un bras depuis février dernier.

