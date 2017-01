WINTERBERG, Allemagne — Les Canadiennes Elisabeth Vathje et Mirela Rahneva ont respectivement obtenu les médailles d’or et de bronze en skeleton, dimanche, à la Coupe du monde de Winterberg, en Allemagne.

Vathje, de Calgary, a complété l’épreuve en 58,02 secondes, tandis que Rahneva, d’Ottawa, a terminé troisième en vertu d’un chrono de 58,14. L’Allemande Jacqueline Lölling a séparé les deux représentantes de l’unifolié avec un temps de 58,12. La course a été écourtée à une seule manche en raison des mauvaises conditions météorologiques.

«C’est assez ‘cool’ et irréel d’être de retour au sommet du podium, s’est exclamée Vathje. J’adore Winterberg et j’ai toujours apprécié cette piste. J’avais le pressentiment que je pouvais l’emporter aujourd’hui, même si Jacqueline (Lölling) a été remarquable sur cette piste. Nous nous livrons toujours une belle bataille ici.»

Il s’agissait du deuxième podium de Rahneva, en seulement quatre courses en carrière. C’était aussi son premier en Europe, après qu’elle se soit emparée du bronze à la Coupe du monde de Lake Placid, dans l’État de New York, tout juste avant la pause des fêtes.

«J’ai connu une semaine difficile à Altenberg, mais je savais qu’il était important de rester positive. C’était bien de pouvoir arriver ici et de bien faire, a confié Rahneva. J’ai peut-être visualisé 100 descentes ici cette semaine, et je n’ai pas arrêté de pratiquer mon positionnement sur la luge. C’est formidable que je sois enfin parvenue à concrétiser une telle performance.»

Leur compatriote Jane Channell, de North Vancouver, a terminé 12e en 58,86.

C’était la première fois en quatre ans que deux Canadiennes montaient sur le podium de la Coupe du monde de skeleton en même temps. Les deux dernières à avoir réalisé l’exploit furent Sarah Reid et Mellisa Hollingsworth, qui avaient réussi un doublé à Lake Placid pendant la saison 2012-13.

La course avait initialement été interrompue par une importante chute de neige, après que les sept premières concurrentes eurent descendu le parcours. Les dirigeants prévoyaient annuler l’épreuve, mais après une longue pause, le ciel s’est dégagé et la course a été reprise du début.