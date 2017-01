MONTRÉAL — David Lemieux défendra son titre NABO des poids moyens face à Curtis Stevens, le 11 mars, à Verona, dans l’État de New York.

Lemieux (36-3, 32 K.-O.) a remporté la victoire à ses deux derniers combats, la première par K.-O. technique contre Glen Tapia et la seconde par décision unanime contre le boxeur argentin Cristian Fabian Rios.

Curtis Stevens (29-5, 21 K.-O.) a également signé deux victoires d’affilée, aux dépens de Patrick Teixeira, qui était alors invaincu, au mois de mai 2016, pour ensuite remporter son affrontement face à James de la Rosa par décision unanime.

À la suite de leur victoire respective en sous-carte du gala mettant en vedette Canelo Alvarez face à Amir Khan à Las Vegas en mai dernier, les amateurs de boxe ont immédiatement réclamé que les deux aspirants s’affrontent dans le ring. Lemieux et Stevens ont donc répondu favorablement à l’appel.

«Après avoir entendu Curtis se vanter pendant des mois de tout ce qu’il allait faire dans le ring, j’ai vraiment hâte de pouvoir lui fermer la gueule et de lui donner une leçon d’humilité le 11 mars, a déclaré Lemieux. Je peux garantir que ce sera un combat explosif, pour le temps qu’il durera, et que Stevens aboutira sur le tapis à fixer le plafond.»

«L’attente est finalement terminée! Ce n’est plus le temps de parler. Je vais laisser mes mains s’exprimer le 11 mars», a pour sa part rétorqué Stevens.

Ce combat entre Lemieux et Stevens est une présentation de Golden Boy Promotions en association avec Eye of the Tiger Management et Main Events.