MONTRÉAL — Le vétéran milieu de terrain et capitaine de l’Impact Patrice Bernier aura l’occasion de poursuivre son aventure avec la formation montréalaise pour une autre saison.

Le président Joey Saputo a en effet confirmé, lundi matin, que Bernier, âgé de 37 ans, a accepté une entente d’un an.

Bernier a pris part à 124 matchs, dont 92 départs, en cinq saisons avec l’Impact en MLS, totalisant 13 buts et 21 passes décisives. Il occupe le premier rang dans l’histoire de l’équipe en MLS pour les matchs joués, les mentions d’aide gagnantes (10) et les buts sur penalty (10).

Il a aussi récolté deux buts et trois mentions d’aide en huit matchs éliminatoires de la MLS, tous des départs, et a obtenu une passe décisive en neuf matchs de la Ligue des Champions de la CONCACAF, dont trois départs, aidant l’équipe à atteindre la finale contre le club mexicain Club América en 2015.

Nommé capitaine de l’équipe au début de la saison 2014, il a notamment participé au match des étoiles de la MLS contre l’A.S. Roma en 2013 et il a été nommé le joueur par excellence de l’Impact et le joueur le plus impliqué avec la communauté en 2012.

«Je suis très heureux de pouvoir terminer ma carrière de joueur chez moi, avec l’Impact, a confié Bernier dans le communiqué de l’équipe. Je suis fier de disputer une 18e saison professionnelle, dont une neuvième avec l’Impact. Je vais tout donner pour le club et la ville en espérant finir avec une Coupe MLS.»

Le directeur technique de l’Impact, Adam Braz, a aussi souligné que l’implication de Bernier avec l’équipe se prolongera au-delà de 2017.

«C’était important pour nous que Patrice puisse terminer sa carrière avec notre club, a dit Braz. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir l’intégrer au sein du personnel d’entraîneurs de l’Académie à compter de 2018. Il deviendra le huitième ancien joueur à avoir un rôle dans le club et cela démontre une philosophie réelle au niveau de la composition de notre personnel technique.»

Sur la scène internationale, Bernier a disputé un total de 53 matchs, dont 38 départs, avec l’équipe nationale canadienne, participant à la Gold Cup de la CONCACAF en 2005, 2007 et 2009, de même qu’aux matchs de qualification pour la Coupe du monde en 2004, 2008, 2012 et 2014.