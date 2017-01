BUFFALO, N.Y. — Jack Eichel a enfilé deux buts et les Sabres de Buffalo ont défait les Stars de Dallas 4-1.

Tyler Ennis, de retour au jeu après une absence de 30 matchs en raison d’une blessure à l’aine qui a exigé une opération, s’est inscrit au pointage dès la 19e seconde de la première période.

Jake McCabe a aussi inscrit un but et Robin Lehner a repoussé 31 tirs, lui qui avait raté trois matchs en raison de la maladie.

Les Sabres ont mis fin à une séquence de deux revers et ils ont vaincu les Stars pour la première fois en quatre confrontations.

Radek Faksa a obtenu l’unique but des Stars au premier vingt et Kari Lehtonen a effectué 25 arrêts.

Les Stars ont encaissé une deuxième défaite d’affilée et une sixième à leurs huit dernières rencontres.

Eichel a offert une priorité de 3-1 aux Sabres à 7:07 de la deuxième période quand il a marqué du flanc gauche pendant une avantage numérique. C’était le premier but de Eichel en cinq matchs. Il a marqué dans un filet désert avec 9,3 secondes au match pour signer son troisième match de deux buts de la saison.

Les Sabres se sont emparés d’une avance de 2-0 dès les 13 premières minutes.

Ennis a d’abord réussi le premier tir du match et il a déjoué Lehtonen avec un tir des poignets du cercle d’engagement droit. McCabe y est allé de son premier but de la saison lors d’un avantage numérique avec 7:26 à jouer en première quand il a intercepté une tentative de passe de Jamie Benn et il a décoché un tir frappé.

Un but de Taylor Fedun a été refusé avant la supériorité numérique quand on a déterminé que Lehtonen avait touché à la rondelle alors qu’une pénalité à retardement à Faska avait été signalée.