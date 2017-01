Quand les Sharks de San Jose sont allés chercher Brent Burns, un ancien choix de premier tour du Wild du Minnesota, ils croyaient obtenir une pièce majeure du casse-tête à la défense.

Cela dit, ils ne prévoyaient sans doute pas une telle éclosion de sa part à l’attaque. S’il garde le rythme, au terme de la saison, il pourrait s’avérer le défenseur le plus productif des 20 dernières années dans la Ligue nationale.

Depuis 1996-97, seuls deux défenseurs ont récolté au moins 80 points: Erik Karlsson avec 82, la saison dernière, et Nicklas Lidstrom avec 80 points, en 2005-06. Depuis deux décennies, un seul a atteint le cap des 30 buts soit Mike Green avec 31 pour Washington, en 2008-09.

Si Burns maintenait la cadence, il dépasserait les deux marques avec 33 filets et 84 points.

Et depuis 30 ans, un seul patrouilleur de la ligne bleue a fourni au moins 30 buts et 80 points: le membre du Panthéon Paul Coffey avec 30 et 113 en 1988-89, avec Pittsburgh.

Par rapport à ses années avec le Wild, Burns tire deux fois plus souvent – et avant les matches de lundi, il dominait la LNH avec 167 tirs, à égalité avec Alex Ovechkin, des Capitals. Il y a aussi que les Sharks sont un club beaucoup plus solide que le Wild ne l’était à l’époque.

San Jose a prolongé son contrat de huit ans en novembre, au montant de 64 M $.

ERIC STAAL REVIGORÉ

Eric Staal conserve son nouvel essor au Minnesota.

En 42 matches pour le Wild, l’athlète de 32 ans a éclipsé les 15 buts et rejoint les 39 points qu’il a obtenus en 83 matches avec les Hurricanes et les Rangers, la saison dernière. Il file vers sa meilleure saison offensive depuis 2010-11, quand il a inscrit 33 buts et 76 points pour la Caroline.

SAM GAGNER: POSSIBLEMENT LA MEILLEURE AUBAINE

Gagner empoche 650 000 $ avec le Wild. Il a récolté 30 points en 41 matches – une facture de 21 667 $ par point, la plus conciliante cette saison pour un joueur n’ayant pas un contrat de recrue, selon le site CapFriendly.

D’autres qui ne sont pas loin du compte: Jonathan Marchessault des Panthers (27 778 $ par point); Derek Ryan des Hurricanes (33 333 $); et Ryan Dzingel des Sénateurs (35 714$).

L’EFFECT MCDAVID

Le meilleur buteur des Oilers n’est pas Connor McDavid, Leon Draisaitl, Jordan Eberle ou Ryan Nugent-Hopkins, mais plutôt Patrick Maroon. Il en a 18 dont 16 à forces égales, après avoir marqué 21 fois au total lors des deux campagnes précédentes.

Accaparant deux millions $ en lien au plafond salarial, il a signé plus de buts et à peu près autant de points que Milan Lucic, qui a signé une entente de 42 M $ pour sept ans l’été dernier.

FLYERS: DES REMOUS DEVANT LE FILET

Steve Mason, qui a un maigre pourcentage d’arrêts de ,897, en 37 matches, a été chassé à ses deux dernières sorties. Michal Neuvirth a de nouveau été affecté par les blessures et son pourcentage d’arrêts est encore pire que celui de Mason, à ,877.

LES PILIERS DES CAPITALS

Washington entamait le match de lundi contre Pittsburgh avec neuf gains de suite. Pendant la séquence, Braden Holtby a offert une moyenne de 1,11; Justin Williams a récolté six buts et 11 points; Nicklas Backstrom a fourni 13 points, tandis qu’Alexander Ovechkin et Evgeny Kuznetsov en ont obtenu 11 chacun.