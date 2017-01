Chez les Flyers, onze revers en 14 matches ont dissipé le positif amené par une série de 10 gains, de la fin novembre à la mi-décembre.

Le directeur général, Ron Hextall, a comparé l’énergie négative des derniers temps à un glissement de terrain.

Survient maintenant leur semaine de congé, alors que Philadelphie ne va pas rejouer avant samedi (à la maison, contre les Devils du New Jersey).

«Je suis toujours à l’affût de ce qui peut nous améliorer, dit Hextall. Si nous croyons avoir identifié quelque chose, nous irons dans cette direction-là, mais la pire chose à faire serait de verser dans l’excès. Nous n’allons pas appuyer sur le bouton panique.»

L’entraîneur Dave Hakstol a essayé un système d’alternance avec les gardiens Steve Mason et Michal Neuvirth. Shayne Gostisbehere a été laissé de côté lors d’un match, même s’il était en santé.

Excellent pendant la séquence de 10 victoires d’affilée, Mason a un pourcentage d’arrêts de ,880 depuis 12 matches. La défense l’a peu aidé, doit-on admettre.

«Je ne sais pas à quel point ça peut empirer, a dit l’ailier Wayne Simmonds. C’est un peu une combinaison de certaines choses. Je ne dirais pas que c’est un manque d’efforts, c’est plutôt l’exécution. Nous ne sommes pas aussi précis qu’avant et nous en payons le prix.»

Les Flyers ont la dernière des deux places additionnelles en séries, dans l’Est. Mais ils ont un seul point d’avance sur les Hurricanes, et seulement deux points de plus que les Sénateurs et les Panthers. Et tous ces clubs ont joué moins souvent qu’eux.

Hextall dit avoir confiance en son capitaine Claude Giroux et les autres meneurs du club, tout en disant que ceux-ci et d’autres n’ont pas assez bien joué. D’ici au 1er mars, il pourrait être tenté par une transaction.

Mais dans l’immédiat, les Flyers peuvent seulement espérer un repos salutaire et constructif.

«Vous voulez reprendre l’action, mais le calendrier est ainsi fait, a dit Hakstol. Mon approche est d’en tirer profit. Il faut faire le vide et s’assurer d’être frais et dispos quand les matches vont recommencer.»