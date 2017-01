MELBOURNE, Australie — Milos Raonic et Dustin Brown ont renoué en Grand Chelem, mardi, et le résultat a été le même que la dernière fois: une victoire en trois manches pour le grand Canadien.

Raonic et Brown ont croisé le fer pour la première fois l’an dernier, au premier tour des Internationaux des États-Unis. Mardi, le Canadien l’a emporté 6-3, 6-4, 6-2.

«J’ai fait ce que j’avais à faire, a expliqué Raonic. J’ai pris soin de mon service, j’ai réussi le bris assez tôt dans tous les sets. J’ai seulement connu une petite baisse de régime quand j’ai eu à composer avec quelques dangers sur mon service au début du troisième, fin du deuxième.

«Évidemment, vous voulez dès le départ jouer le mieux possible. Ce n’est pas facile. J’ai offert une performance solide et j’ai été efficace, ce qui me satisfait.»

L’an dernier, Raonic, alors 13e tête de série, a connu sa meilleure prestation à Melbourne, accédant à la demi-finale avant de s’incliner contre Andy Murray.

Le joueur de 26 ans en est à sa septième participation aux Internationaux d’Australie et à son 24e tournoi majeur. Son meilleur résultat a été une défaite en finale à Wimbledon, l’année dernière.

Il fera face au Luxembourgeois Gilles Muller au tour suivant.

«J’ai eu du mal contre lui, a reconnu Raonic. Je pense que nous avons joué deux fois, il m’a battu les deux fois.»

Le Torontois Peter Polansky s’est pour sa part incliné aux mains de l’Espagnol Pablo Carreno 6-0, 3-6, 3-6, 6-2, 3-0. Polansky a abandonné au cinquième et décisif set.

«Malheureusement, j’ai dû me retirer de mon match aujourd’hui. Mon dos va bien, mais la chaleur m’a incommodé. La bonne nouvelle, c’est que je suis encore en vie», a écrit Polansky sur Twitter.

Dans d’autres matchs, Alexander Zverev, no 24, a tenu tête à Robin Haase 6-2, 3-6, 5-7, 6-3, 6-2, Gilles Simon (no 25) a défait l’Américain Michael Mmoh 6-1, 6-3, 6-3 et Philipp Kohlschreiber a également obtenu son billet pour le tour suivant.