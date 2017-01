Au fil de ses 100 ans d’histoire, la LNH a vécu sa part d’épisodes liés à la violence, l’émotion et l’argent. Inévitablement, certains d’entre eux ont débordé des cadres des patinoires au point de faire les manchettes des pages judiciaires. Voici quelques-uns des moments les plus inoubliables, tristes et graves qui ont ponctué les archives policières.