SAN DIEGO — Le joueur de premier but Wil Myers et les Padres de San Diego ont finalisé leur entente de six saisons d’une valeur de 83 millions $US, soit le plus lucratif contrat de l’histoire de la concession.

Le joueur âgé de 26 ans a frappé 28 circuits et produit 94 points la saison dernière, en plus de commettre 28 larcins.

Myers, qui était admissible à l’arbitrage salarial, a reçu une prime à la signature de 15 millions $. Il empochera 2 millions $ au cours des deux prochaines saisons, 3 millions $ en 2019 et 20 millions $ pour chacune des trois dernières campagnes couvertes par l’entente. Les Padres disposeront aussi d’une option au coût de 20 millions $ pour la saison 2023, et une clause de rachat de 1 million $. Myers disposera d’une suite lors des voyages de l’équipe et pourrait empocher 1 million $ s’il est échangé en cours de route.

Myers aurait été admissible au marché des joueurs autonomes après la saison 2019. Ce pacte surpasse celui de quatre ans et 75 millions $ accordé au lanceur James Shield avant le début de la campagne 2015.