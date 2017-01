NEW YORK — Le dossier des stéroïdes fait partie de ce qui entoure le vote pour l’intronisation au Temple de la renommée, après avoir assombri le baseball dans les années 1990 et au début des années 2000.

À sa 10e et dernière année d’admissibilité, Tim Raines semble avoir de bonnes chances d’accéder à Cooperstown, tout comme Jeff Bagwell.

Ivan Rodriguez et Trevor Hoffman pourraient aussi avoir ce privilège quand les chroniqueurs de baseball annonceront leurs choix, mercredi.

Plusieurs vont aussi surveiller ce que donnera le scrutin dans les cas de Barry Bonds et Roger Clemens, fortement associés aux produits dopants.

Bonds, nommé sept fois le joueur le plus utile et recordman des circuits, pour une saison et une carrière, a obtenu 36,2 pour cent des votes à sa première occasion, en 2013, puis 44,3 pour cent l’an dernier.

Clemens, qui a obtenu sept fois le Cy Young, est passé de 37,6 pour cent en 2013 à 45,2 pour cent l’an passé.

L’élection de l’ancien commissaire Bud Selig par un comité de vétérans en novembre a influencé certaines décisions, car il était en charge lors de l’époque ternie par les stéroïdes. Plusieurs journalistes ont voté pour Bonds et Clemes pour une première fois.

Raines pourrait rejoindre Andre Dawson et Gary Carter parmi ceux intronisés comme anciens Expos. Il a passé 13 de ses 23 saisons dans les majeures avec le club montréalais.

«Si je suis intronisé, les Expos sont l’équipe qui mérite que je porte leur casquette, même s’ils ont déménagé (à Washington, après la saison 2004), a dit Raines la semaine dernière. Je suis très à l’aise avec ça.»

Bagwell figure au scrutin pour la septième fois. En 2015, il ne lui manquait que 15 votes pour se joindre à Ken Griffey fils et Mike Piazza, à qui on a ouvert les portes du Temple.

«Je veux seulement être fixé, a dit Bagwell. C’est la première année où je surveille ça un peu. C’est excitant.»