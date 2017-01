NEW YORK — DeMar DeRozan a marqué 36 points et réussi 11 rebonds, Cory Joseph a inscrit un sommet personnel de 33 points et les Raptors de Toronto ont écrasé les Nets de Brooklyn 119-109, mardi soir.

Les Raptors ont savouré une quatrième victoire d’affilée et porté à 11 la série de défaites de la formation new-yorkaise. Les Nets n’ont pas gagné depuis le 26 décembre.

Terrence Ross a ajouté 15 points à sa fiche pour les Raptors, qui ont entamé la rencontre en se forgeant une avance de 11-0 avant de tirer de l’arrière par la suite au premier quart.

Brook Lopez a marqué 28 points pour les Nets. Caris LeVert et Rondae Hollis-Jefferson ont contribué 14 points chacun.

Les Torontois ont pris les commandes 92-85 à l’aube du quatrième quart et n’ont plus jamais regardé derrière par la suite. DeRozan a sonné la charge avec 10 points pendant la troisième période, égalant le total de LeVert pour cet engagement.

Lopez et Joseph ont ajouté 14 points chacun au deuxième quart.

Après avoir laissé les visiteurs prendre les devants 11-0, les Nets ont orchestré une remontée et pris les commandes 29-26 à la fin du premier quart.