MELBOURNE, Australie — Quand Andy Murray a chuté sur le court, se tenant la cheville droite, tout a semblé temporairement possible pour plusieurs joueurs aux Internationaux d’Australie.

Favori et cinq fois finaliste à Melbourne, Murray menait confortablement son match de deuxième tour mercredi quand son soulier droit a accroché la surface lors du troisième jeu de la troisième manche, projetant le Britannique maladroitement au sol.

Il s’est relevé et a gagné le jeu en se répétant à lui-même: «Ce n’est pas une bonne nouvelle». Un médecin est venu le voir lors de la pause suivante, mais Murray n’a pas reçu de soins supplémentaires à son pied déjà bandé.

Murray a finalement signé une victoire de 6-3, 6-0, 6-2 contre Andrey Rublev, 156e raquette mondiale.

«C’est un peu sensible, mais ce n’est rien de sérieux, a déclaré Murray après le match. Je bougeais bien vers la fin, ce qui est positif.»

Il s’agissait pour Murray d’une 178e victoire en carrière en Grand Chelem, ce qui lui a permis de rejoindre Stefan Edberg au huitième rang de l’ère moderne.

Au troisième tour, Murray sera opposé à l’Américain et 31e tête de série Sam Querrey, qui a défait l’invité de 17 ans Alex De Minaur 7-6 (5), 6-0, 6-1.

La marche de Roger Federer s’est poursuivie avec moins d’inquiétudes, alors qu’il a défait le qualifié Noah Rubin 7-5, 6-3, 7-6 (3). Federer a toujours au moins atteint le troisième tour en 18 participations aux Internationaux d’Australie.

Après deux victoires contre des qualifiés, le degré de difficulté augmentera maintenant pour le détenteur de 17 titres du Grand Chelem qui est de retour au jeu après une convalescence de six mois. Son prochain rival sera le finaliste à Wimbledon en 2010 Tomas Berdych, qui a vaincu l’Américain Ryan Harrison 6-3, 7-6 (6), 6-2.

Federer pourrait aussi bientôt croiser le fer avec le Japonais et cinquième tête de série Kei Nishikori, qui a rendez-vous avec Lukas Lacko au troisième tour à la suite d’une victoire de 6-3, 6-4, 6-3 contre le Français Jérémy Chardy.

Et ils se retrouvent tous dans le même quart de tableau que Murray.

De son côté, le Suisse Stanislas Wawrinka a vaincu l’Américain Steve Johnson 6-3, 6-4, 6-4 et il affrontera maintenant le Serbe et 29e tête de série Viktor Troicki au troisième tour.

Le Croate Marin Cilic, septième tête de série, et l’Australien Nick Kyrgios, 14e, ont été éliminés en fin de soirée. Cilic a perdu en quatre manches face au Britannique Daniel Evans, tandis que l’Italien Andreas Seppi a remporté un match rocambolesque 1-6, 6-7 (1), 6-4, 6-2, 10-8 face à Kyrgios.

En trois manches pour Kerber

Chez les dames, la championne en titre Angelique Kerber a célébré son 29e anniversaire de naissance en battant sa compatriote allemande Carina Witthöft 6-2, 6-7 (3), 6-2, dans un match de deuxième tour.

Si la foule a chanté «Bonne fête» à Kerber, cette dernière n’avait pas le coeur à la fête. La première joueuse au classement mondial a donné un coup de raquette contre le sol dans un élan de colère en deuxième manche.

Elle a commis deux doubles fautes lors du bris d’égalité, ce qui a permis à Witthöft de revenir dans le match, mais Kerber a repris le contrôle de ses émotions et du match en troisième manche.

Au troisième tour, Kerber fera face à Kristyna Pliskova, qui a gagné 6-4, 7-6 (8) face à la Roumaine et 27e tête de série Irina-Camelia Begu.

Pour sa part, l’Américaine Venus Williams a offert une belle performance dans une victoire de 6-3, 6-2 contre la Suissesse Stefanie Vögele.

Venus et Serena Williams, qui ont gagné 14 titres majeurs en double ensemble, se sont retirées du tableau de double féminin avant leur match de premier tour, mercredi. Elles ont expliqué leur décision en parlant d’une blessure au coude droit pour Venus, qui est âgée de 36 ans.

Dans son prochain match de simple, Venus sera opposée à la Chinoise Duan Ying-Ying, qui a battu l’Américaine Varvara Lepchenko 6-1, 3-6, 10-8. Dans d’autres matchs de troisième tour, la détentrice de deux titres majeurs Svetlana Kuznetsova affrontera l’ancienne no 1 mondiale Jelena Jankovic et l’Ukrainienne Elina Svitolina, 11e tête de série, croisera le fer avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 24e.

En soirée, l’Espagnole et championne à Roland-Garros Garbine Muguruza a battu l’Américaine Samantha Crawford 7-5, 6-4 et l’Allemande Mona Barthel a eu le meilleur 6-4, 6-4 contre la Portoricaine et médaillée d’or olympique Monica Puig.