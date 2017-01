ABOU DHABI, Émirats arabes unis — L’équipe européenne aura quatre choix du capitaine au sein de son équipe de la Coupe Ryder en 2018, alors que la formation a décidé de modifier son système de sélection à la suite d’un cuisant revers face aux États-Unis l’an dernier à Hazeltine.

Parmi les autres changements annoncés par le circuit européen mercredi, plus de points seront accordés lors des tournois qui ont lieu plus tard dans le processus de qualification pour s’assurer que plus de joueurs sur une lancée soient qualifiés.

Les changements ont été approuvés lors d’une rencontre du comité des tournois du circuit européen, tard mardi soir.

«Avec ces changements, je crois que nous allons pouvoir compter sur la meilleure équipe possible», a déclaré le capitaine de l’équipe d’Europe, Thomas Bjorn, mercredi, dans le cadre du Championnat d’Abou Dhabi.

L’Europe a perdu 17-11 contre les États-Unis en octobre, encaissant seulement une deuxième défaite depuis 1999 à la Coupe Ryder.

Certains croyaient que l’équipe ne comptait pas sur la meilleure formation possible en raison des restrictions du système de qualification.