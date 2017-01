NEW YORK — L’attaquant des Rangers de New York Chris Kreider a écopé une amende de 5000 $ US pour avoir frappé l’attaquant des Stars de Dallas Cody Eakin avec son casque lors d’un combat.

Le département de la sécurité des joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle mercredi. Il s’agit du montant maximum permis selon la convention collective.

L’incident est survenu en deuxième période de l’éventuelle victoire de 7-6 des Stars, mardi, à New York. Le casque d’Eakin s’est détaché pendant le combat et Kreider l’a utilisé pour frapper son rival.

Le montant sera remis au fonds d’urgence des joueurs.