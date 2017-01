TORONTO — L’entraîneur de l’équipe canadienne de soccer féminin, John Herdman, a reçu le prix de Performance remarquable de la CONCACAF pour avoir guidé sa troupe vers un deuxième podium d’affilée aux Jeux olympiques.

Cinq autres Canadiens ont été honorés lors de la remise des prix 2016 de la CONCACAF, qui regroupe l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale et les Caraïbes.

Le milieu de terrain Atiba Hutchinson a été nommé au sein du meilleur XI masculin de la CONCACAF, tandis que Kadeisha Buchanan, Ashley Lawrence et Christine Sinclair ont reçu le même honneur du côté du meilleur XI féminin.

Carol-Anne Chénard a été nommée arbitre féminine de l’année.

«La performance de notre équipe nationale féminine en 2016 a démontré que nos investissements en expertise technique et le leadership de l’entraîneur-chef John Herdman nous ont donné l’opportunité de nous mesurer à n’importe quelle nation dans le monde», a affirmé le secrétaire général de l’Association canadienne de soccer, Peter Montopoli, par le biais d’un communiqué.

«Nous sommes vraiment fiers de chacune de nos joueuses pour avoir obtenu la médaille de bronze à Rio et de notre personnel pour son dévouement au sport. Ce prix est une reconnaissance bienvenue de cet effort et de ce succès.»

Sous les ordres de Herdman, les Canadiennes ont atteint le quatrième rang du classement mondial et ont remporté le bronze aux Jeux olympiques de Rio. Le Canada a gagné cinq de ses six matchs au Brésil, ayant le dessus sur l’Australie, la France, l’Allemagne et le Brésil en cours de route.

Herdman, qui est natif d’Angleterre, était aussi un des 10 prétendants au titre d’entraîneur féminin de l’année selon la FIFA.

Le titre de joueur de l’année masculin de la CONCACAF a été remis au Costaricain Bryan Ruiz. L’Américaine Alex Morgan a reçu le même honneur chez les femmes.

Les titres d’entraîneur masculin et féminin de l’année ont été remis à Oscar Ramirez et Amelia Valverde, tous deux du Costa Rica.

Le scrutin pour la quatrième édition des honneurs annuels de la CONCACAF avait été effectué auprès des entraîneurs et des capitaines des équipes nationales de la confédération, ainsi qu’auprès des médias et des partisans.