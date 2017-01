LA QUINTA, Calif. — Phil Mickelson effectuera un retour au jeu ce week-end au Défi CareerBuilder, une semaine plus tôt qu’anticipé alors qu’il se remettait de deux opérations pour des hernies.

«Je me sens bien et je veux jouer, a dit Mickelson, mercredi, dans un communiqué. Je ne sais pas de quoi a l’air mon jeu et la seule façon de le savoir est en jouant.»

Âgé de 46 ans, Mickelson a été opéré le 19 octobre — trois jours après avoir terminé à égalité au huitième rang à l’Omnium Safeway —, puis à nouveau le 12 décembre. Il a recommencé à frapper des balles il y a une semaine et il a participé à une ronde d’entraînement mercredi.

Mickelson participera à une première ronde officielle jeudi au club de golf de La Quinta, lui qui en est à sa première année comme ambassadeur du tournoi. Mickelson a remporté le tournoi en 2002 et 2004 et il a terminé à égalité au troisième rang l’an dernier. Il a signé la dernière de ses 42 victoires sur le circuit de la PGA lors de l’Omnium britannique en 2013.

Mickelson devrait aussi participer à l’Omnium Farmers Insurance la semaine prochaine à San Diego, sa ville natale, puis à l’Omnium de Phoenix la semaine suivante.