MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match présenté mercredi soir entre les Penguins de Pittsburgh et le Canadien de Montréal.

Le Canadien erratique à l’attaque

Quelque 48 heures après avoir été victime d’un blanchissage à Detroit, l’attaque du Canadien est demeurée en panne en première période. Les attaquants du Tricolore ont bien bourdonné quelques fois autour du filet Matthew Murray, mais ils ont laissé filer plusieurs opportunités en faisant preuve d’imprécision ou d’un peu trop de générosité entre eux. La meilleure chance aura finalement appartenu à Andrew Shaw, dès la 64e seconde de jeu, lorsqu’il a frappé dans les airs une passe de Phillip Danault. Murray a stoppé le tir, l’un des sept du Canadien, et Evgeni Malkin a complété son repli et balayé la rondelle qui s’était immobilisée dans le demi-cercle.

Malkin prolonge sa séquence

Evgeni Malkin s’est présenté au Centre Bell fort d’une séquence de quatre matchs avec au moins un point, et d’une récolte de sept buts et cinq mentions d’aide à ses dix sorties précédentes. Il a amélioré ce dossier en préparant le premier but du match, le troisième du défenseur Ian Cole, avec un peu plus de cinq minutes à écouler à l’engagement initial. Cole a battu Carey Price d’un tir dans la partie supérieure droite que le gardien n’a jamais vu.

Les plombiers s’en mêlent

La défensive du Canadien a bien réagi, au début de la deuxième période, lorsqu’il a été appelé à se défendre à quatre contre cinq à la suite d’une punition à Alexander Radulov, à 2:17. Mais 62 secondes après la fin de cette pénalité, les Penguins ont doublé leur avance grâce à un joueur qui avait été laissé de côté lors des trois rencontres précédentes. Profitant d’un peu de mollesse de la part de Nathan Beaulieu puis de Radulov près du but du Canadien, Eric Fehr a inscrit son sixième but de la saison grâce à un tir des poignets d’une quinzaine de pieds qui a battu Carey Price du côté du bâton. Jake Guentzel a triplé l’avance des visiteurs à 17:38 de la période médiane avec son 4e de la saison et son premier depuis le 26 novembre.

La disette offensive prend fin

Seulement 33 secondes après le but de Guentzel, le Canadien a finalement fait bouger les cordages avec l’aide des Penguins. Posté derrière le filet, Sven Andrighetto a tenté de diriger la rondelle vers l’enclave mais sa passe a frappé Matthew Murray avant de glisser derrière la ligne rouge. Ce 2e but d’Andrighetto cette saison a permis au Canadien de mettre fin à une disette de 106 minutes 16 secondes sans marquer, soit depuis le but de Paul Byron à 11:55 de la troisième période samedi. Ce fut aussi le seul moment de réjouissance des partisans du Canadien pendant une période où les hommes de Michel Therrien n’ont obtenu que cinq tirs.

Maatta met la touche finale

Le jeune défenseur finlandais Olli Maatta a mis la touche finale avec son premier filet de la saison, avec 4:24 à disputer au troisième tiers. Conor Sheary a ravi le disque à Jeff Petry derrière le but avant de refiler dans l’enclave à Maatta, dont le tir des poignets a battu Price entre les jambières. Pittsburgh allait bientôt concrétiser un deuxième gain d’affilée, après une série de trois défaites.