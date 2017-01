KITZBÜHEL, Autriche — Le Québécois Érik Guay a réussi le sixième temps de la dernière séance d’entraînement en vue de la descente de la Coupe du monde Kitzbühel, en Autriche.

Le skieur de Mont-Tremblant a franchi la distance en une minute, 56 secondes et 59 centièmes (1:56,59), 26 centièmes derrière le meneur, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde (1:56,33).

Benjamin Thomsen a signé le 21e temps (1:57,84), tandis que Manuel Osborne-Paradis a réussi le 27e chrono (1:58,13). Broderick Thompson (34e), Jeffrey Frisch (52e) et Tyler Werry (57e) sont les autres Canadiens a avoir pris part à cette séance. Dustin Cook ne s’est pas élancé sur la Streif.

L’Autrichien Hannes Reichelt, vainqueur en 2014, a terminé à tout juste deux centièmes de Kilde. Un autre Norvégien, Kjetil Jansrud, gagnant en 2015, a réussi le troisième temps, à sept centièmes de son compatriote.

Le Français Valentin Giraud Moine (1:56,47) et l’Autrichien Max Franz (1:56,49) ont également devancé le Québécois.

L’Américain Steven Nyman, plus rapide de la séance de mercredi, a perdu son ski droit après avoir enjambé une porte et a glissé hors piste. L’Allemand Klaus Brandner a quant à lui chuté et frappé le filet de sécurité. Il a dû être héliporté jusqu’à l’hôpital. La Fédération allemande de ski a précisé plus tard qu’il souffre d’une déchirure du tendon rotulien et que sa saison est terminée.

La 77e édition des courses du Hahnenkamm sera lancée vendredi avec un super G, suivi de la descente, samedi.

