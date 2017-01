ABU DHABI, Émirats arabes unis — Henrik Stenson a passé plus de temps sur les pistes de ski de l’Utah qu’à frapper des balles de golf pendant ses courtes vacances, mais ça n’a pas paru au Championnat HSBC d’Abu Dhabi mardi.

Le champion de l’Omnium britannique a réussi huit oiselets et n’a pas commis le moindre boguey en première ronde, en route vers un score de 64 (moins-8) qui lui a permis de se forger une avance de deux coups en tête à son premier tournoi de l’année. Le triple champion de cette compétition, Martin Kaymer, est à égalité en deuxième place après avoir signé une carte de 66, en compagnie d’Oliver Fisher, Kiradech Aphibarnrat et Marc Warren.

Stenson devra surpasser une année complètement folle en 2016 — il a soulevé la prestigieuse ‘claret jug’ à l’issue de la conquête de son premier titre du Grand Chelem en carrière et terminé la saison au sommet du classement européen. Il s’est préparé pour la nouvelle année en rangeant ses bâtons et en s’éloignant des terrains de golf pendant le temps des fêtes.

Il s’agissait de la deuxième meilleure ronde de Stenson au club de golf d’Abu Dhabi, après qu’il eut établi le record de parcours en jouant 62 en 2006 pour terminer deuxième derrière Chris DiMarco au classement général.

Dustin Johnson, le champion de l’Omnium des États-Unis — et no 3 mondial — est le joueur le mieux classé au sein du peloton après le désistement du Nord-Irlandais Rory McIlroy lundi. L’Américain a joué 72 à sa première participation au tournoi d’Abu Dhabi, et son compatriote, le champion en titre Rickie Fowler, s’est également contenté de la normale du parcours.

Aucun golfeur canadien ne participe à cet événement.