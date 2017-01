LES SABLES D’OLONNE, France — Armel Le Cleac’h a repoussé l’attaque désespérée du Britannique Alex Thomson pour s’adjuger le titre du prestigieux Vendée Globe, jeudi, en signant un temps record de surcroît.

Le Français âgé de 39 ans a conclu la course en 74 jours. François Gabart avait établi le record précédent de 78 jours en 2012-13. Cette course se déroule tous les quatre ans, et les navigateurs n’ont aucune assistance.

Le Cleac’h, qui avait terminé deuxième au cours des deux éditions précédentes, était debout sur le pont et a levé les poings vers le ciel alors qu’il croisait le fil d’arrivée.

Pour sa part, Thomson devrait arriver aux Sables-d’Olonne tôt vendredi matin. Thomson participait à cette course pour la quatrième fois de sa carrière, et il tentait de devenir le premier Britannique à l’emporter.