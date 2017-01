OTTAWA — Les membres de l’équipe canadienne de patinage artistique qui rêvent de participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018 devront d’abord passer par Vancouver.

Vancouver a été nommée la ville hôtesse des prochains Championnats canadiens, qui serviront à déterminer l’identité des membres de l’équipe olympique canadienne.

La présidente et directrice générale de Patinage Canada, Debra Armstrong, a rappelé par voie de communiqué que Vancouver, «c’est l’endroit où Tessa Virtue et Scott Moir ont décroché leur première médaille d’or olympique pour le Canada en danse, et la province natale de nombreux patineurs».

La compétition se déroulera du 8 au 14 janvier 2018, au Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre de l’Université de la Colombie-Britannique.

Elle servira également à former les équipes pour les prochains Championnats du monde, le Championnat des quatre continents de l’ISU et les Championnats du monde junior.

Vancouver accueillera les Championnats canadiens de patinage artistique pour la sixième fois de son histoire.