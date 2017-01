THOUSAND OAKS, Calif. — Les Rams de Los Angeles ont confirmé l’embauche de Wade Phillips à titre de coordonnateur défensif, mardi.

Le nouvel entraîneur-chef, Sean McVay, avait déjà dit la semaine dernière que Phillips l’accompagnerait à Los Angeles.

Phillips entamera sa 40e saison à titre d’entraîneur dans la NFL avec les Rams, la 10e concession à lui offrir un poste. Il a été l’entraîneur-chef des Cowboys de Dallas, des Bills de Buffalo et des Broncos de Denver, et a agi à titre d’entraîneur-chef par intérim chez les Saints de La Nouvelle-Orléans, les Falcons d’Atlanta et les Texans de Houston.

Il est l’un des meilleurs coordonnateurs défensifs de la NFL depuis des décennies. Il a notamment passé les deux dernières campagnes à titre de coordonnateur défensif avec les Broncos, qui ont remporté le Super Bowl la saison dernière.

Gregg Williams était le coordonnateur défensif de Jeff Fisher la saison dernière chez les Rams.