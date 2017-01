MILWAUKEE — Le droitier Neftali Feliz a accepté un contrat d’un an des Brewers de Milwaukee, qui sont à la recherche d’un spécialiste des fins de match.

L’entente de Feliz, qui a été annoncée par l’équipe jeudi, est d’une valeur de 5,35 millions $US, et elle est assortie de bonus à la performance totalisant 1,5 million $ en vertu du nombre de matchs joués et de victoires préservées.

Le vétéran de huit saisons a passé la dernière campagne avec les Pirates de Pittsburgh, et il a compilé un dossier de 4-2 avec une moyenne de points mérités de 3,52 en 62 rencontres. Son rôle consistait à mettre la table pour le spécialiste des fins de match des Pirates.

L’artilleur âgé de 28 ans fut le releveur no 1 des Rangers du Texas au début de sa carrière, et il a remporté le titre de recrue par excellence de la Ligue américaine en 2010 après avoir enregistré 40 sauvetages.

Les Brewers sont à la recherche d’un spécialiste des fins de match depuis qu’ils ont échangé Tyler Thornburg aux Red Sox de Boston pendant la saison morte.

Corey Knebel et Carlos Torres sont les autres candidats dans l’enclos des Brewers.