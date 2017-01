GREEN BAY, Wis. — Le plan de match pour les Packers de Green Bay lors du championnat de l’Association nationale sera de rendre l’offensive des Falcons d’Atlanta unidimensionnelle.

Ça semble simple, mais il pourrait être difficile pour les Packers de l’exécuter en raison des blessures au sein de leur tertiaire. Après tout, il est déjà difficile de freiner Matt Ryan et Julio Jones avec une défensive en santé.

Le secondeur Clay Matthews a toutefois hâte de faire face à ce nouveau défi, quand les Packers seront au Georgia Dome, dimanche.

«Je pense que c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais c’est ce que nous visons chaque semaine», a déclaré Matthews au sujet de ralentir la redoutable attaque au sol des Falcons pour créer des situations favorables au niveau de la pression contre le quart.

La défensive contre la passe des Falcons sera aussi mise à l’épreuve.

Le quart des Packers Aaron Rodgers est sur une lancée spectaculaire avec 21 passes de touché contre une seule interception lors d’une séquence de huit victoires qui a commencé en saison régulière.

«Nous aimons un bon défi», a répondu le demi de coin des Falcons Robert Alford quand on lui a demandé s’il était insulté par les prédictions de match à pointage élevé.

Tout pointe effectivement vers un duel offensif, comme lors de la huitième semaine de la saison, quand les Falcons ont défait les Packers 33-32. Les Packers ont conclu la campagne au 31e rang sur 32 équipes pour la défensive contre la passe (269,3 verges de gains par match) et les Falcons ont terminé au 28e rang (266,7).

Envoyez seulement trois ou quatre joueurs en direction de Rodgers et il peut faire une passe rapide pour accumuler les premiers jeux ou trouver une brèche et courir pour un bon gain. Tentez de créer un surnombre au niveau de la pression et Rodgers peut sortir de sa pochette protectrice pour étirer le jeu.

C’est ce qui explique en partie les succès de Rodgers, selon le demi de coin des Falcons Jalen Collins.

«Son habileté à faire des jeux avec ses pieds lui permet d’avoir plus de temps pour trouver un coéquipier démarqué ou de gagner quelques verges ou un premier jeu en courant», a expliqué Collins.

Comme les Packers, les Falcons sont privés de quelques joueurs importants au niveau de leur tertiaire.

Collins a pris la relève de Desmond Trufant quand ce dernier a dû être opéré à une épaule tôt en novembre. Le demi de sûreté Kemal Ishmael a connu le même sort que Trufant en décembre. Dans les formations avec un nombre plus important de demis défensifs, les Falcons doivent se fier à la recrue Brian Poole.

Les Falcons pourraient recevoir une bonne nouvelle si certains des receveurs des Packers ne peuvent enfiler leur uniforme. Jordy Nelson (côtes) ne pouvait pas encore participer à des entraînements complets en milieu de semaine, tandis que l’entraîneur Mike McCarthy a indiqué que Davante Adams (cheville) pourrait ne pas s’entraîner avant samedi.

Du côté de la défensive, les Packers pourraient être privés du demi de sûreté Morgan Burnett (cuisse). Sa présence est importante pour aider les Packers contre les porteurs de ballon Devonta Freeman et Tevin Coleman, qui ont attrapé 85 passes pendant la saison régulière, dont trois pour des touchés.

La recrue Kentrell Brice pourrait être employé si Burnett n’est pas en mesure de jouer.

Mais la menace la plus dangereuse des Falcons demeure Jones, qui a attrapé six passes pour 67 verges de gains et un touché face aux Seahawks de Seattle, la semaine dernière. LaDarius Gunter, qui a bien fait il y a deux semaines contre Odell Beckham fils, pourrait avoir la tâche de couvrir Jones. Gunter a toutefois mal paru contre les Cowboys de Dallas la semaine dernière, quand Dez Bryant a accumulé neuf attrapés pour 132 verges de gains et deux touchés.