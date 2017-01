NEW YORK — John Tavares a inscrit deux buts, Thomas Greiss a enregistré un deuxième blanchissage d’affilée et les Islanders de New York ont battu les Stars de Dallas 3-0, jeudi, lors de leur premier match après le congédiement de leur entraîneur-chef Jack Capuano.

Les Islanders ont montré la porte de sortie à Capuano, qui en était à sa septième saison aux commandes de l’équipe, et ils l’ont remplacé de manière intérimaire par Doug Weight, mardi.

Tavares a inscrit sept buts à ses quatre derniers matchs et il a raté de peu un deuxième tour du chapeau en une semaine quand il a raté un filet désert tard en troisième période. Tavares avait inscrit trois buts vendredi dernier face aux Panthers de la Floride.

Greiss a repoussé 23 tirs, lui qui avait été parfait contre un barrage de 32 lancers dans une victoire de 4-0 face aux Bruins de Boston, lundi.

Calvin de Haan a complété la marque dans un filet désert avec quatre secondes au cadran.

Kari Lehtonen a repoussé 33 tirs devant le filet des Stars, qui avaient défait les Rangers de New York 7-6, mardi.