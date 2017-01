SAINT-LOUIS — Andre Burakovsky, T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont récolté un but et une aide chacun et les Capitals de Washington ont écrasé les Blues de St. Louis 7-3, jeudi.

Les Capitals ont maintenant récolté au moins un point lors de leurs 12 dernières sorties (10-0-2). Ils avaient vu leur série de victoires être freinée à neuf par les Penguins de Pittsburgh, lundi, dans un revers en prolongation de 8-7.

Brett Connolly, Justin Williams, Jay Beagle et Marcus Johansson ont aussi touché la cible pour les Capitals, tandis qu’Alex Ovechkin et Daniel Winnik ont récolté deux aides chacun. Braden Holtby a effectué 22 arrêts.

Du côté des Blues, Alex Steen a inscrit deux buts et une aide, alors que Jaden Schwartz a amassé un but et deux aides. Jake Allen a accordé quatre buts sur 10 tirs, tandis que Carter Hutton n’a guère fait mieux a cédant trois fois contre huit lancers.

Les Blues ont subi un deuxième revers de suite, eux qui avaient perdu 6-4 face aux Sénateurs d’Ottawa, mardi. Ils ont perdu cinq de leurs sept derniers matchs à domicile.