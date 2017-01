ANAHEIM, Calif. — Nick Ritchie a inscrit le but vainqueur avec 2:02 à faire en temps réglementaire et les Ducks d’Anaheim ont battu l’Avalanche du Colorado 2-1, jeudi, dans un match qui a été ponctué d’un délai de 45 minutes et d’une intermission prématurée en raison du bris d’une baie vitrée.

John Gibson a repoussé 21 tirs et Hampus Lindholm a marqué le but égalisateur en avantage numérique tôt en troisième période pour les Ducks, qui ont signé une huitième victoire en 10 matchs.

Ritchie a joué les héros après que le défenseur de l’Avalanche Nikita Zadorov eut commis un revirement dans l’enclave. Ondrej Kase a poussé le disque vers Ritchie, dont le tir a trouvé l’ouverture. Il s’agissait pour Ritchie d’un 11e but cette saison.

Calvin Pickard a effectué 34 arrêts devant le filet de l’Avalanche, qui a encaissé un quatrième revers consécutif et qui a perdu 21 de ses 25 derniers matchs.

Le match a été interrompu avec 9:48 à faire en deuxième période, quand le tir du défenseur de l’Avalanche Éric Gélinas a craqué un panneau de la baie vitrée derrière le filet des Ducks.

Le personnel d’entretien du Honda Center a tenté et a été incapable de régler le problème pendant environ 20 minutes, apportant même à un certain moment un nouveau panneau qui n’était pas de la bonne taille.

Les arbitres ont finalement renvoyé les deux équipes dans leur vestiaire respectif et permis aux resurfaceuses de faire leur travail. Ils ont annoncé que le reste de la deuxième période allait être disputé quand le problème serait réglé. La troisième période suivrait sans intermission complète.

Le pointage était de 0-0 lors de l’incident. Gabriel Landeskog a rapidement ouvert la marque en avantage numérique pour l’Avalanche quand les deux équipes sont revenues au jeu.