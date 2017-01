BOSTON — Marian Hossa a touché la cible avec 1:26 à faire en troisième période et les Blackhawks de Chicago ont arraché une victoire de 1-0 aux Bruins de Boston, vendredi.

Scott Darling a repoussé 30 tirs et il a enregistré son deuxième blanchissage de la saison.

Tuukka Rask a stoppé 21 lancers devant le filet des Bruins, qui ont encaissé un troisième revers de suite et qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.

Il s’agissait d’une reprise de la finale de la Coupe Stanley de 2013, quand les Blackhawks avaient marqué deux buts dans les dernières 76 secondes de la troisième période du match no 6 pour effacer un retard d’un but et remporter les grands honneurs.

Cette fois-ci, le pointage était de 0-0 avant la dernière poussée des Blackhawks. La rondelle a abouti sur la lame du bâton de Tanner Kero à la gauche de Rask et il a rejoint Hossa de l’autre côté de l’enclave. Hossa a inscrit son 17e but de la saison.