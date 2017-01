RALEIGH, N.C. — Phil Kessel a récolté un but et une aide lors de la poussée de quatre buts des siens en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh ont facilement défait les Hurricanes de la Caroline 7-1, vendredi.

Conor Sheary a inscrit deux buts et Evgeni Malkin a accumulé un but et une aide. Carl Hagelin et Chris Kunitz ont également touché la cible en deuxième période pour les Penguins.

Trevor Daley a marqué en première période et Matt Murray a effectué 27 arrêts en route vers sa 16e victoire de la saison.

Les champions en titre de la coupe Stanley menaient 6-0 avant de voir les Hurricanes répliquer et ils ont filé vers une troisième victoire de suite.

Viktor Stalberg a été l’unique buteur des Hurricanes, qui ont encaissé un deuxième revers d’affilée. Cam Ward a repoussé 34 lancers lors de son 21e départ consécutif.

Ward a accordé sept buts pour une troisième fois dans sa carrière. Il a concédé au moins quatre buts lors de ses trois dernières sorties.