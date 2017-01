BOISBRIAND, Qc — Pierre-Luc Dubois a marqué trois buts en avantage numérique, mais ce fut insuffisant pour permettre aux siens de remonter la pente et l’Armada de Blainville-Boisbriand a perdu 5-4 face aux Cataractes de Shawinigan, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Cameron Askew a inscrit deux buts, tandis que Dennis Yan, Brandon Gignac et Alexis D’Aoust ont amassé un but et une aide chacun lors de la poussée de cinq buts des Cataractes (29-12-3) en première période.

Trois de ces buts ont été marqués sur six tirs en l’espace de 5:46 contre Samuel Montembeault en début de rencontre. Francis Leclerc a pris la relève devant le filet de l’Armada (27-12-6), mais il a accordé deux autres buts avant de terminer la rencontre avec 12 arrêts à sa fiche.

Dubois a amorcé la tentative de remontée de l’Armada en marquant son premier but de la soirée avec 22 secondes à faire en première période. Alexandre Alain a ensuite réduit l’écart à 5-2 après seulement 50 secondes de jeu en deuxième période. Dubois a frappé deux autres fois, mais l’Armada a été incapable de compléter le travail.

Mikhail Denisov a repoussé 36 tirs devant le filet des Cataractes.

Il s’agissait pour Dubois d’un deuxième tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Il a inscrit sept buts et cinq aides en six matchs depuis que l’Armada l’a acquis des Screaming Eagles du Cap-Breton. Dubois avait été limité à six buts et 12 aides en 20 matchs avec les Screaming Eagles.

Drakkar 7 Mooseheads 4

Jordan Martel a inscrit deux buts, Ivan Chekhovich a récolté un but et deux aides et le Drakkar de Baie-Comeau a écrasé les Mooseheads de Halifax 7-4.

D’Artagnan Joly, Christopher Benoit, Simon Chevrier et Jean-Simon Bélanger ont aussi touché la cible pour le Drakkar (16-21-6), tandis que Xavier Bouchard a accumulé trois aides. Justin Blanchette a repoussé 36 lancers.

Maxime Fortier a réussi un doublé du côté des Mooseheads (21-21-4), alors que Nico Hischier a récolté un but et deux aides et que Jake Coughler a aussi fait bouger les cordages. Alexis Gravel a accordé trois buts sur cinq lancers en 6:48 de jeu. Blade Mann-Dixon a pris la relève et il a stoppé 22 des 26 tirs dirigés vers lui.

Saguenéens 0 Sea Dogs 1

Mathieu Joseph a été le seul à faire bouger les cordages et les Sea Dogs de Saint-Jean ont eu le meilleur 1-0 face aux Saguenéens de Chicoutimi.

Joseph a fait mouche à mi-chemin en deuxième période et Thomas Chabot a récolté une aide. Callum Booth a repoussé 22 tirs devant le filet des Sea Dogs (28-12-4).

Du côté des Saguenéens (23-19-3), Xavier Potvin a effectué 33 arrêts.

Les deux équipes ont été 0-en-4 en avantage numérique.

Huskies 5 Phoenix 4

Gabriel Fontaine a récolté deux buts et une aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont profité d’une poussée de quatre buts consécutifs pour finalement vaincre le Phoenix de Sherbrooke 5-4.

Lane Cormier et Alexandre Fortin ont aussi touché la cible lors de la poussée des Huskies (28-10-6), qui s’est échelonnée de la moitié de la deuxième période à tôt au troisième engagement. Antoine Waked a finalement inscrit l’éventuel but gagnant à mi-chemin en troisième période et Olivier Tremblay a effectué 25 arrêts.

Hugo Roy a amassé deux buts et deux aides pour le Phoenix (19-23-3). Julien Pelletier a récolté un but et deux aides, tandis que Marek Zachar a ajouté un but et une aide à sa récolte saisonnière. Brendan Cregan a accordé cinq buts sur 40 tirs.

Voltigeurs 1 Tigres 7

James Phelan a récolté deux buts et une aide, Alexandre Goulet a accumulé quatre aides et les Tigres de Victoriaville ont dévoré les Voltigeurs de Drummondville 7-1.

Tristan Pomerleau et Maxime Comtois ont inscrit un but et une aide chacun, tandis que Bradley Lalonde, Lucas Thierus et Chase Harwell ont aussi fait mouche pour les Tigres (23-17-6). James Povall a effectué 23 arrêts.

Marc-Olivier Duquette a été l’unique buteur des Voltigeurs (20-19-5). Émilien Boily a amorcé la rencontre devant le filet, mais il s’est blessé tôt dans le match et a quitté après seulement 1:46 de jeu. Olivier Rodrigue a accordé sept buts sur 31 tirs.

Islanders 5 Olympiques 4 (P)

Nicolas Meloche a joué les héros en marquant après 2:36 de jeu en prolongation et les Islanders de Charlottetown ont gâché la fête en battant les Olympiques de Gatineau 5-4.

Les Olympiques célébraient le 20e anniversaire de leur conquête de la coupe Memorial en 1997.

Filip Chlapik et Guillaume Brisebois ont récolté un but et une aide chacun, tandis que Pierre-Olivier Joseph et William Bower ont aussi marqué pour les Islanders (27-14-2). Mark Grametbauer a effectué 25 arrêts.

Yakov Trenin a inscrit deux buts et une aide, alors que Mitchell Balmas a ajouté un but et deux aides pour les Olympiques (19-23-4). Will Thompson a aussi fait bouger les cordages et Mathieu Bellemare a repoussé 34 lancers.

Foreurs 4 Océanic 3

Alex Bishop a effectué 33 arrêts et les Foreurs de Val-d’Or ont filé vers une troisième victoire consécutive en venant à bout de l’Océanic de Rimouski par la marque de 4-3.

Maxim Mizyurin a récolté un but et une aide, tandis que Jake Smith, David Noël et Tyler Higgins ont aussi touché la cible pour les Foreurs (20-22-3).

Charle-Édouard D’Astous, Carson MacKinnon et Samuel Hunter ont fourni la réplique de l’Océanic (19-24-3). Jimmy Lemay a accordé trois buts sur 20 tirs lors des deux premières périodes. Charles-Olivier Lévesque l’a remplacé en troisième période et il a été battu une fois sur six tirs.