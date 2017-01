MELBOURNE, Australie — Le Canadien Milos Raonic, troisième tête de série, a accédé au quatrième tour des Internationaux de tennis d’Australie en dépit d’une grippe.

Raonic, qui avait atteint les demi-finales l’an dernier à Melbourne, a eu raison du Français Gilles Simon en quatre sets de 6-2, 7-6 (5), 3-6 et 6-3, vingt-quatre heures après avoir passé la journée au lit.

«Ç’a été difficile pendant les 48 dernières heures, mais j’ai retrouvé mon énergie aujourd’hui, a confié Raonic, qui était fiévreux et endolori. Je ne suis pas encore totalement remis, mais ça s’améliore.»

L’Ontarien, qui a atteint le carré d’as à Melbourne l’an dernier avant de plier l’échine devant Andy Murray, a atteint le quatrième tour pour une cinquième saison d’affilée. Il s’agissait de la quatrième victoire du Canadien en cinq matchs contre Simon.

En dépit de la fatigue et des symptômes de la grippe, Raonic croit que son succès est attribuable à sa force mentale.

«C’est l’attitude, et ma façon de ne pas en déroger, a expliqué Raonic à propos de sa victoire contre Simon. Mon jeu sera toujours constant si je la conserve (mon attitude).»

Le Canadien affrontera maintenant l’Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a surpris son compatriote David Ferrer 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) et 6-4.

Raonic est avantagé d’un point de vue physique sur l’Espagnol, puisqu’il fait cinq pouces de plus que lui et pèse près de 50 livres de plus. Pour ce qui est du match, la puissance de Raonic sera confrontée à la mobilité et au rythme de Bautista Agut, comme ce fut le cas contre Simon.

«Ce sera un match semblable, a admis Raonic. Ils frappent à plat, mais Bautista tente de prendre l’avantage dans les échanges avec son coup droit. De plus, il ne t’oblige pas autant (que Simon) à t’impliquer dans son jeu.»

Raonic a remporté ses quatre matchs en carrière contre Bautista Agut, mais il se méfie tout de même de son style de jeu.

«J’ai été en mesure de trouver des solutions à quelques reprises contre lui par le passé, a convenu Raonic. Je devrai hausser mon niveau de jeu et dicter le rythme des échanges.»

En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire indien Rohan Bopanna ont défait la Slovène Katarina Srebotnik et le Néo-Zélandais Michael Venus 6-4, 6-7 (5), 1-0 (7) au premier tour.

Chez les juniors, Bianca Andreescu, de Mississauga, en Ontario, a pris la mesure de l’Italienne Lisa Piccinetti 6-4, 6-0 au premier tour.