ULRICEHAMN, Suède — Alex Harvey est devenu le premier fondeur nord-américain à remporter une course individuelle du circuit de la Coupe du monde depuis sa victoire survenue il y près de trois ans, samedi, au 15 km d’Ulricehamn, en Suède.

Harvey, de St-Ferréol-les-Neiges, a complété la distance en 32 minutes et 46,2 secondes. Il a devancé au fil d’arrivée le Norvégien Martin Johnsrud Sundby par six secondes et le Suédois Marcus Hellner par 14,3.

«C’est merveilleux de pouvoir gagner de nouveau aujourd’hui, a déclaré Harvey, qui a savouré sa première victoire dans une épreuve individuelle depuis les Finales de la Coupe du monde en 2014. Tout a fonctionné aujourd’hui. C’est une nouvelle piste pour nous, mais elle était en bonne condition et correspondait bien à mes habiletés. J’étais au coeur de l’action dès le départ et je me suis senti bien pendant toute la journée.»

Habituellement plutôt lent au départ, le double Olympien a exploité sa vitesse et un équipement parfaitement rodé dès le départ. Il s’est rapidement retrouvé parmi les cinq premiers fondeurs, du moins jusqu’à la mi-parcours, où il a été confronté à un terrain accidenté et de nombreux virages sinueux.

«Le plan consistait à être rapide dès le départ afin de se retrouver parmi les meneurs. Parfois, lorsque je me retrouve en tête de peloton, j’ai de la difficulté à suivre le rythme, mais j’étais dans le top-5 pendant les trois premiers kilomètres. Quand j’ai vu les chronos intermédiaires à la mi-parcours, je savais que j’allais être en mesure de pousser jusqu’au bout, a résumé Harvey. Il y avait une très grosse bosse — ce qui n’est habituellement pas dans mes cordes —, mais le reste du parcours a été très le ‘fun’. Tu dois être proactif, travailler sans arrêt et pousser jusqu’au bout.»

Il s’agissait de la 20e médaille de Harvey sur le circuit de la Coupe du monde, et de sa sixième victoire — en plus de ses quatre podiums aux Championnats du monde. La victoire de samedi était sa première dans une épreuve de 15 km en pas de patin depuis le début de sa carrière, il y a neuf ans.

«Les départs individuels ont toujours été très difficiles pour moi par le passé. Ça me procure beaucoup de satisfaction et de confiance de savoir que je peux être parmi les meneurs dans toutes les disciplines, a mentionné Harvey. Je crois sérieusement que je peux être sur le podium chaque fois que je prends le départ d’une épreuve, et ça c’est important.»

Il s’agissait de la deuxième victoire consécutive du Québécois, qui avait également enlevé les honneurs du sprint par équipes en style libre avec son coéquipier Len Valjas à la Coupe du monde de Toblach, en Italie, dimanche dernier.

Harvey est ainsi devenu le premier fondeur à gagner deux épreuves consécutives depuis sa compatriote Beckie Scott en 2005-06. Cette dernière n’avait toutefois pas accompli l’exploit lors de deux week-ends consécutifs.

Valjas a terminé 35e, à 1:17,7 secondes de Harvey, tandis que Devon Kershaw, de Sudbury, en Ontario, s’est contenté du 38e échelon, à 1:22,2. Leur compatriote Knute Johnsgaard n’a pu prendre le départ de l’épreuve.

Sundby a néanmoins creusé l’écart en tête du classement à 257 points devant le Russe Sergei Ustyugov, tandis que le Finlandais Matti Heikkinen accuse 220 points de retard sur Ustiugov. Harvey est quatrième à 47 points de Heikkinen.

Plus tôt samedi, la Norvégienne Marit Bjoergen a enlevé les honneurs du 10 km style libre en 23:46,3. Elle a du même coup signé une septième victoire à ses 15 dernières courses de 10 km style libre sur le circuit de la Coupe du monde.

Il s’agissait de la première étape de la Coupe du monde à être présentée à Ulricehamn, ce qui signifie que Bjoergen a maintenant triomphé dans 37 villes-hôtes différentes depuis le début de son illustre carrière.

La Finlandaise Krista Parmakoski a terminé deuxième à 10,7 secondes, et la Suédoise Charlotte Kalla a complété le podium à 24,9 de la fondeuse norvégienne de 36 ans.

Cendrine Browne, de St-Jérôme, a abouti en 35e place, à 1:52 de la gagnante.

La Norvégienne Heidi Weng, qui a pris le sixième rang samedi, domine le classement avec 279 points d’avance sur Parmakoski.