CHAPECO, Brésil — Un survivant de l’écrasement d’avion qui a tué 19 membres de l’équipe de soccer brésilienne Chapecoense il y a deux mois a soulevé la Copa Sudamericana en honneur de ses coéquipiers décédés.

Ce moment émouvant s’est produit samedi, tout juste avant que la nouvelle équipe ne dispute son premier match depuis la tragédie aérienne du 28 novembre.

Le défenseur Neto a soulevé le trophée devant une foule de 20 000 partisans réunis pour l’occasion au stade du club Chapecoense. Deux autres joueurs qui ont survécu à l’écrasement — le gardien de but Jackson Follmann et l’attaquant Alan Ruschel — l’ont imité quelques minutes plus tard.

Chapecoense a reçu le trophée à la suite de la tragédie, une décision appuyée par le club colombien Atletico Nacional, qui devait l’affronter en finale de la Copa Sudamericana.

Des membres des familles des victimes ont aussi obtenu des médailles, et un autre survivant — le journaliste à la radio Rafael Henzel — devait décrire le match amical entre Chapecoense et le champion brésilien, Palmeiras.