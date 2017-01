INDIANAPOLIS — Les Colts d’Indianapolis ont congédié leur directeur général Ryan Grigson après qu’ils eurent été écartés des éliminatoires pour une deuxième saison consécutive.

L’entraîneur-chef Chuck Pagano devrait cependant être de retour la saison prochaine.

Cette décision survient un mois après que le propriétaire des Colts Jim Irsay eut confié que sa concession ne procéderait pas à un «grand ménage» pendant la saison morte.

Grigson avait été embauché à titre de directeur général des Colts en janvier 2012, et il avait supervisé la revitalisation de l’équipe à la suite du départ du quart Peyton Manning en repêchant notamment Andrew Luck et en embauchant Pagano. Les Colts ont présenté une fiche de 49-32 en cinq saisons sous l’égide de Grigson, et ils ont affiché un dossier de 8-8 pour une deuxième saison d’affilée en 2016.

Grigson avait reçu une prolongation de contrat des Colts l’hiver dernier, en dépit du fait qu’ils avaient été écartés des éliminatoires de la NFL.