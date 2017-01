MONTRÉAL — Deux défenseurs qui totalisaient un seul but avant le match de samedi sont venus gâcher l’une des meilleures performances de Carey Price depuis quelques semaines.

Zach Bogosian a inscrit son premier filet de la saison à 1:48 de la période de prolongation et les Sabres de Buffalo ont arraché une victoire de 3-2 au Canadien de Montréal samedi soir au Centre Bell.

Le Canadien a ainsi subi une troisième défaite en quatre matchs cette semaine, et une deuxième consécutive devant ses partisans. Les hommes de Michel Therrien détiennent maintenant une avance de neuf points sur les Sénateurs d’Ottawa, vainqueurs 3-2 en fusillade à Toronto. Les Sénateurs ont toutefois quatre rencontres en banque.

Cody Franson, avec son deuxième de la campagne, avait permis aux Sabres de créer l’égalité à 11:53 de la troisième période.

Ryan O’Reilly a gagné une mise en jeu contre Tomas Plekanec à la gauche de Price et a relayé la rondelle au défenseur des Sabres. Celui-ci a laissé partir un tir des poignets qui s’est faufilé dans la partie supérieure droite du filet. Le gardien du Canadien n’a semblé voir la rondelle qu’à la toute dernière seconde.

Brian Gionta, l’ancien capitaine du Canadien, a réussi l’autre filet des Sabres, qui ont totalisé 38 tirs vers Price, le même nombre que le Canadien en direction de Robin Lehner.

La riposte du Tricolore est venue d’Artturi Lehkonen, son 11e, et de Phillip Danault, son 10e, tous deux en deuxième période.

Le but de Bogosian, son premier depuis le 29 mars 2016, est venu couronner une fin de match pour le moins spectaculaire, marqué par des arrêts incroyables de Price et de Lehner.

Avec une dizaine de secondes à écouler au temps réglementaire, Price a d’abord fermé la porte à Matt Moulson, qui avait été laissé seul dans l’enclave. Il a été encore plus sensationnel aux dépens du défenseur Rasmus Ristolainen, saisissant un tir avec sa mitaine alors que le cadran n’indiquait que 6,3 secondes à écouler.

Cet arrêt a valu à Price une chaleureuse ovation debout de la part des spectateurs, et aussi, éventuellement, un précieux point au classement pour le Canadien.

Mais Lehner a remis la pareille à Price à 1:30 de la période de prolongation quand il a volé un but certain, lui aussi à l’aide de sa mitaine, à Alex Galchenyuk, qui avait reçu une passe savante d’Alexander Radulov.

«Je lui lève mon chapeau, a déclaré Price au sujet de l’arrêt de Lehner. Ce fut le point tournant du match.»

Lehner était soulagé, lui qui avait connu une rencontre difficile alors qu’il avait concédé trois buts en 16 tirs contre les Maple Leafs de Toronto plus tôt cette semaine, tout ça en moins de 30 minutes d’action.

«Je n’ai pas vu la reprise, et c’est arrivé très vite. C’était agréable de sentir la rondelle dans mon gant. Je tenais vraiment à rebondir. Nous sommes allés en prolongation et nous avons gagné. C’est une belle sensation.»

Avantage Sabres

Face à une formation qui avait également joué la veille, le Canadien a connu une première période peu convaincante, permettant même aux Sabres de dominer 14-9 au chapitre des tirs au but.

Les hommes de Michel Therrien se sont ressaisis à compter du milieu de la deuxième période, soit après le but de Danault réussi à 8:50, et semblaient vouloir prendre le contrôle du match.

Mais la troupe de Dan Bylsma a retrouvé de l’énergie en troisième période, qu’elle a dominée 14-7 au chapitre des tirs au but.

«Ils ont joué avec désespoir en troisième période et ils nous ont appliqué une pression constante», a reconnu Price.

Malgré la décevante défaite, Michel Therrien ne semblait pas trop amer et a rendu hommage aux deux formations.

«Les deux équipes ont joué un bon match. Ce fut une rencontre excitante, et on a vu des arrêts extraordinaires. Carey a été remarquable et il nous a permis d’avoir un point, au minimum. Lehner a été extraordinaire sur l’arrêt de Galchenyuk. C’est un match qui a été disputé avec beaucoup d’émotion des deux côtés», a-t-il analysé.

Après une journée de congé dimanche, le Canadien reprendra l’entraînement lundi en vue du match de mardi soir, au Centre Bell, face aux Flames de Calgary.

Il s’agira de l’avant-dernière rencontre du Tricolore avant la pause du match des étoiles la semaine prochaine sous les brillants projecteurs de Los Angeles.