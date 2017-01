MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match présenté samedi soir entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal.

Lehkonen touche la cible

Mine de rien, Artturi Lehkonen se dirige vers une récolte de 20 buts à sa première saison dans la Ligue nationale. Le jeune finlandais a ouvert la marque à 3:54 de la deuxième période, lorsqu’il a déjoué Robin Lehner d’un tir des poignets d’environ 20 pieds dans la partie supérieure droite pour son 11e de la saison. Le gardien des Sabres s’en voulait sûrement, lui qui a concédé un généreux retour sur un tir à ras la glace de Paul Byron.

Avance éphémère

L’avance du Canadien n’a pas fait long feu. Seulement 56 secondes après le but de Lehkonen, l’ex-capitaine du Tricolore Brian Gionta est venu hanter son ancienne équipe en inscrivant son 10e de la campagne. Le défenseur Jeff Petry a d’abord perdu la rondelle derrière le filet de Carey Price et après avoir raté une tentative de tir, Evander Kane a repéré Gionta, laissé sans protection à la gauche de Price, qui n’a eu qu’à pousser le disque dans un filet grand ouvert.

Danault redonne les devants

Le Canadien s’est redonné une avance d’un but à 8:50 de la période médiane, grâce au 10e but de Phillip Danault. Le joueur de centre du Tricolore s’est posté devant le filet de Robin Lehner, et malgré la présence à ses côtés de Jack Eichel, Danault est parvenu à faire dévier le tir de Jeff Petry derrière le gardien des Sabres. Ce but a semblé donner un regain d’énergie aux hommes de Michel Therrien qui, à partir de ce moment, n’ont donné aucun tir aux Sabres le reste de la période.

Franson s’en mêle

Les Sabres ont créé l’impasse 2-2 avec 8:07 à faire en troisième période. Ryan O’Reilly a gagné la mise en jeu contre Tomas Plekanec à la gauche de Carey Price et la rondelle a abouti à la pointe sur la lame du bâton de Franson. Le défenseur des Sabres a décoché un tir qui semblait être anodin, mais Price n’a jamais vu la rondelle. Il s’agissait pour Franson d’un deuxième but cette saison. Price s’est racheté dans les derniers instants de la période en volant coup sur coup Matt Moulson et Rasmus Ristolainen.

Bogosian clôt le débat

Le gardien des Sabres Robin Lehner a donné la réplique à Carey Price en prolongation avec un arrêt à couper le souffle. Alexander Radulov a effectué l’entrée de zone et a coupé à travers l’enclave avant de remettre le disque en retrait vers Alex Galchenyuk. Lehner s’était déporté vers sa droite, mais il a plongé vers sa gauche pour capter au vol le tir vif de Galchenyuk. Zach Bogosian a surpris Price seulement 19 secondes plus tard, quand son tir a atteint le poteau du côté éloigné avant de franchir la ligne des buts. Il s’agissait pour Bogosian d’un premier but depuis le 18 mars dernier.